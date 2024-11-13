Timnas Indonesia mencoba meraih hasil positif saat menjamu Jepang (15 November 2024) dan Arab Saudi (19 November 2024) di matchday kelima dan keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

PSSI menargetkan kepada Shin Tae-yong untuk meraih minimal empat angka pada FIFA Matchday November 2024, untuk bisa finis di urutan ketiga atau keempat klasemen putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Skuad Garuda telah mengumpulkan dua poin dari dua hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Dengan catatan tersebut, mereka menempati peringkat ketiga klasemen sementera grup C.

Produser: Febry Rachadi

(fru)

