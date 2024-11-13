Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) belum lama ini kembali menunjuk Herve Renard sebagai pelatih kepala, menggantikan Roberto Mancini yang dipecat.

Skuad Green Falcon di tangan Herve Renard cukup percaya diri bisa menembus putaran final Piala Dunia 2026, dengan minimal finis di peringkat dua besar Grup C.

Pelatih berusia 56 tahun itu siap bikin kejutan saat menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada 19 November 2024, Matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

