Timnas Jepang terus memantapkan persiapannya menjelang laga dengan Timnas Indonesia yang akan berlangsung di SUGBK, Jumat (15/11) mendatang. Timnas Jepang melangsungkan latihan di Lapangan A Kompleks SUGBK, Rabu (13/11).

Momen latihan para penggawa Samurai Biru berlangsung santai namun sesekali juga serius. Laga Timnas Jepang versus Indonesia merupakan lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Reporter: Cikal Bintang Raissatria

