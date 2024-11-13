Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka layanan aduan 'Lapor Mas Wapres'. Layanan ini dibuka mulai Senin (11/11/2024) dan pada hari Senin-Jumat di Istana Wapres Jalan Medan Merdeka Selatan, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Gibran pun telah menyediakan layanan melalui kontak WhatsApp 081117042207 bagi warga yang tidak bisa datang secara langsung

Program Lapor Mas Wapres ini sebelumnya telah diunggah di akun instagramnya @gibran_rakabuming 'Kepada yang saya cintai, seluruh warga negara Indonesia mulai besok, kami akan membuka pengaduan dari masyarakat Indonesia secara terbuka untuk umum.

