Timnas Futsal Indonesia meraih gelar juara ASEAN Futsal Championship 2024.

Evan Soumilena dan kawan-kawan menang 2-0 atas Vietnam dalam laga final ASEAN Futsal Championship 2024 yang dilangsungkan di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand, Minggu (10/11/2024) malam WIB.

Gol kemenangan Timnas Futsal Indonesia dicetak Syaifullah (8') dan Rizki Xavier (39'). Ini menjadi gelar kedua Timnas Futsal Indonesia di Piala AFF Futsal. Sebelumnya pertama kali diraih 14 tahun lalu di Vietnam.

