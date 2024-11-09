...

Suasana Pemadaman Listrik Serentak di Jakarta

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 09 November 2024 22:13 WIB
Pemprov DKI Jakarta melaksanakan pemadaman listrik serentak di sejumlah wilayah pada malam ini.
 
Pemadaman listrik serentak berlangsung selama satu jam. Mulai pukul 20.30 hingga 21.30 WIB di berbagai lokasi strategis di Jakarta. Salah satu lokasi yakni patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia.
 
Pemadaman listrik ini dilaksanakan dalam rangka penghematan energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
 
Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2021 yang mengamanatkan pemadaman lampu empat kali dalam setahun. 
 
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

