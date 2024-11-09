Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Monumen Pahlawan Rakyat, Tiananmen Square di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Prabowo disambut oleh Wakil Menteri Luar Negeri RRT Sun Weidong dan sejumlah pejabat tinggi RRT lainnya.

Di monumen tersebut, Prabowo melakukan peletakan karangan bunga atau flower tribute. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kenegaraan Prabowo ke RRT.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser : Febry Rachadi

Baca artikel : Momen Prabowo Kunjungi Tiananmen Square di Beijing

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News