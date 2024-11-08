Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1 Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) mendapat dukungan baru menjelang hari pencoblosan Pilkada pada 27 November 2024. Dukungan itu dinyatakan dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya (KAHMI Jaya).

Mendapat dukungan itu, Kang Emil mengaku bahagia. Mantan Wali Kota Bandung itu pun menyerukan untuk bergerak bersama, apalagi waktu pemungutan suara tersisa 20 hari lagi.

Reporter : Achmad Al Fiqri

Produser : Febry Rachadi

