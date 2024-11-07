Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong ungkap persiapan skuad Garuda jelang hadapi Jepang dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain untuk bergabung dan menyampaikan kalau tidak ada kendala soal persiapan.
Skuad Garuda dikabarkan akan mulai berkumpul di Jakarta Senin (11/11) mendatang. Meski pemain-pemain abroad akan datang belakangan Shin Tae-yong menyatakan persiapan skuadnya tetap baik.
Reporter: Andika rachmansyah
