Pramono Dapat Masukan Tajam saat 'Dialog Jakarta' di UI, Singgung Peran Anak Muda

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Kamis 07 November 2024 19:11 WIB
Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menjadi pembicara dalam acara 'Dialog Jakarta: Ragam Perspektif Membangun Kota' yang digelar Fisip UI di Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11). Pramono memaparkan 3 program unggulannya seperti tuntas layanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan, transportasi publik, dan hunian.
 
Paramono mengaku mendapat banyak masukan yang tajam terkait pembangunan Jakarta termasuk peran anak muda dalam pemerintahan. Pramono menegaskan bakal melibatkan anak-anak muda dalam pengambilan keputusan di Jakarta nantinya.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
 

(fru)

