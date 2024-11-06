Pemungutan suara pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) 2024 tengah berlangsung di setiap negara bagian. Warga Amerika menuju tempat pemungutan suara hari ini untuk memilih presiden berikutnya.

83 juta orang telah memberikan suara mereka, menurut data terbaru dari 48 negara bagian. Jumlah ini lebih dari setengah dari sekitar 158 juta suara yang diberikan untuk presiden pada tahun 2020.

