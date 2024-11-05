Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menghadiri sekaligus membuka pameran lukisan dari komunitas disabilitas dengan tema 'Tetap Berjuang Dalam Keterbatasan' di 75 Gallery Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (5/11) siang.

Pramono didampingi Fotografer Indonesia senior, Darwis Triadi dan sang putri Dhila Pramono

Pramono pun berjanji akan menjaga, merawat dan memfasilitasi kalangan disabilitas yang mencapai 44 ribu di Jakarta.

Sementara, Pameran akan berlangsung mulai 5-15 November 2024 mendatang.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News