...

Cikal Bakal Persija, Pramono Janji Revitalisasi Stadion VIJ Petojo

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Selasa 05 November 2024 18:00 WIB
A A A
Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berjanji akan melakukan revitalisasi Stadion Voetbalbond Indonesische Jacatra (VIJ) Petojo, Jakarta Pusat dan akan menjadi tempat latihan Persija.
 
Stadion VIJ menjadi stadion yang pertama diinisiasi oleh M.H Thamrin sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda melalui sepakbola dan merupakan lapangan yang menjadi cikal bakal Persija.
 
Pramono juga akan menginisiasi pertandingan Piala Gubernur yang akan diikuti 44 Kecamatan di Jakarta yang nantinya bisa disaring oleh Persija Jakarta. 
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini