Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berjanji akan melakukan revitalisasi Stadion Voetbalbond Indonesische Jacatra (VIJ) Petojo, Jakarta Pusat dan akan menjadi tempat latihan Persija.

Stadion VIJ menjadi stadion yang pertama diinisiasi oleh M.H Thamrin sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda melalui sepakbola dan merupakan lapangan yang menjadi cikal bakal Persija.

Pramono juga akan menginisiasi pertandingan Piala Gubernur yang akan diikuti 44 Kecamatan di Jakarta yang nantinya bisa disaring oleh Persija Jakarta.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

