Penyanyi Era-70an Dina Mariana Meninggal Dunia

Febby Emania, Jurnalis · Minggu 03 November 2024 20:29 WIB
Kabar duka datang dari artis Dina Mariana yang dikabarkan meninggal dunia. Ibunda Ezra Mandira mantan personel HIVI itu menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 14.22 siang tadi. 
 
Dina Mariana wafat di usia 59 tahun. Dina Mariana merupakan artis lawas yang populer era 1970-an. Dia adalah pemeran dan penyanyi Indonesia keturunan Belanda dan Gorontalo.
 
Reporter : Febby Emania
Produser : Febry Rachadi
 

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

