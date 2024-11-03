Kabar duka datang dari artis Dina Mariana yang dikabarkan meninggal dunia. Ibunda Ezra Mandira mantan personel HIVI itu menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 14.22 siang tadi.

Dina Mariana wafat di usia 59 tahun. Dina Mariana merupakan artis lawas yang populer era 1970-an. Dia adalah pemeran dan penyanyi Indonesia keturunan Belanda dan Gorontalo.

Reporter : Febby Emania

Produser : Febry Rachadi

(rns)

