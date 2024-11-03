Fans MotoGP asal Indonesia mulai berdatangan ke Sirkuit Internasional Sepang, Minggu (3/11/2024) pagi. Padahal balapan utama GP Malaysia 2024 baru digelar pukul 15.000 waktu setempat. Mereka tiba lebih awal untuk mendapatkan tempat terbaik di tribun penonton.

Kebanyakan dari mereka langsung mengarah ke tribun penonton utama (grandstand). Selain bisa menyaksikan langsung momen dimulai dan berakhirnya balapan mereka juga bisa menonton perayaan podium dari jarak yang lebih dekat. Banyak juga penonton lokal dan mancanegara yang berdatangan sejak pagi.

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News