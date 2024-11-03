Asosiasi pedagang kaki lima (PKL) Indonesia serta PKL dan UMKM se-Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Cagub dan Cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

Deklarasi dukungan dilakukan di kawasan Kuliner UMKM, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/20214).

Asosiasi PKL dan UMKM meyakini Pramono dapat menjadi jembatan dari UMKM di Jakarta. Asosiasi itu bertekad memenangkan Pramono-Rano dalam satu putaran.

Reporter : Jonathan Simanjuntak

Produser : Febry Rachadi

(rns)

