...

Asosiasi PKL Indonesia dan UMKM se-Jakarta Deklarasi Dukung Pramono-Rano di Pilkada Jakarta, Tekad Menangkan Satu Putaran

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Minggu 03 November 2024 22:47 WIB
A A A
Asosiasi pedagang kaki lima (PKL) Indonesia serta PKL dan UMKM se-Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Cagub dan Cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno. 
 
Deklarasi dukungan dilakukan di kawasan Kuliner UMKM, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/20214). 
 
Asosiasi PKL dan UMKM meyakini Pramono dapat menjadi jembatan dari UMKM di Jakarta. Asosiasi itu bertekad memenangkan Pramono-Rano dalam satu putaran.
 
Reporter : Jonathan Simanjuntak
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini