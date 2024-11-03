Presiden Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja perdananya, Minggu (03/11/2024). Lokasi di Lumbung Pangan Nasional, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Didampingi Mentan Andi Amran, kehadiran Prabowo ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam percepatan swasembada pangan berkelanjutan.

Prabowo bersama Mentan Andi Amran juga melakukan panen raya padi diatas combine. Prabowo pun mengapresiasi peran anak muda Papua dalam pertanian modern di Merauke. Anak-anak muda diharapkan dapat menjadi pelopor inovasi dan penggunaan teknologi dalam bertani, sambil tetap menjaga keseimbangan ekologi sesuai tradisi setempat.

Produser: Akira AW

(fru)

