Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hadir dalam Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Jakarta pada Sabtu (2/11/2024).
Prabowo-Gibran tiba kompak mengenakan pakaian berwarna biru. Prabowo pun nampak menjabat tangan Menteri Kabinet Merah Putih.
GSN adalah keberlanjutan dan perubahan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Reporter : Muhammad Refi Sandi
Produser : Febry Rachadi
(rns)
