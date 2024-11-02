...

Prabowo-Gibran Hadiri Deklarasi GSN, Disambut Jajaran Kabinet Merah Putih

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Sabtu 02 November 2024 18:43 WIB
Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hadir dalam Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Jakarta pada Sabtu (2/11/2024).
 
Prabowo-Gibran tiba kompak mengenakan pakaian berwarna biru. Prabowo pun nampak menjabat tangan Menteri Kabinet Merah Putih.
 
GSN adalah keberlanjutan dan perubahan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
 
Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

