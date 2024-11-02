Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hadir dalam Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Jakarta pada Sabtu (2/11/2024).

Prabowo-Gibran tiba kompak mengenakan pakaian berwarna biru. Prabowo pun nampak menjabat tangan Menteri Kabinet Merah Putih.

GSN adalah keberlanjutan dan perubahan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Reporter : Muhammad Refi Sandi

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News