Setelah 24 Jam, Kebakaran Pabrik Pakan Ternak di Bekasi Padam Pagi Ini

Irfan Hardiansah, Jurnalis · Sabtu 02 November 2024 11:31 WIB
Kebakaran yang melanda pabrik PT Jati Perkasa Nusantara berhasil dipadamkan. Lokasi di Jalan Kali Abang Tengah, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (2/11/2024).
 
Tambahan 8 unit damkar diterjunkan untuk melakukan proses pendinginan. Sebelumnya, kebakaran ini terjadi pada Jumat (1/11/2024) pagi.
 
Akibatnya, sebanyak 9 orang tewas dan 3 orang mengalami luka bakar. Penyebab kebakaran sementara berasal dari ledakan dari salah satu tangki minyak. 
 
 
Produser: Akira AW
Video Editor: Muarif Ramadhan

(fru)

