Kebakaran yang melanda pabrik PT Jati Perkasa Nusantara berhasil dipadamkan. Lokasi di Jalan Kali Abang Tengah, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (2/11/2024).

Tambahan 8 unit damkar diterjunkan untuk melakukan proses pendinginan. Sebelumnya, kebakaran ini terjadi pada Jumat (1/11/2024) pagi.

Akibatnya, sebanyak 9 orang tewas dan 3 orang mengalami luka bakar. Penyebab kebakaran sementara berasal dari ledakan dari salah satu tangki minyak.

Produser: Akira AW

Video Editor: Muarif Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News