Cawagub Jakarta, Suswono menyapa warga Gang Haji Muhammad, Jalan Lenteng Agung Raya, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2024)
Suswono pun disambut oleh ibu-ibu PKK di wilayah tersebut.
Hadirnya Suswono untuk menyapa, menyerap aspirasi warga, dan menyosialisasikan program-program pasangan RIDO, khususnya berkaitan lingkungan.
Reporter : Ari Sandita Murti
Produser : Febry Rachadi
(rns)
