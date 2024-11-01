Cawagub Jakarta, Suswono menyapa warga Gang Haji Muhammad, Jalan Lenteng Agung Raya, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2024)

Suswono pun disambut oleh ibu-ibu PKK di wilayah tersebut.

Hadirnya Suswono untuk menyapa, menyerap aspirasi warga, dan menyosialisasikan program-program pasangan RIDO, khususnya berkaitan lingkungan.

Reporter : Ari Sandita Murti

Produser : Febry Rachadi

