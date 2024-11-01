...

Kang Emil Ungkap Isi Pembicaraannya Usai Bertemu Jokowi di Solo

Romensy Augustino, Jurnalis · Jum'at 01 November 2024 17:43 WIB
Cagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jumat (1/11). Kang Emil itu mengaku bicara seputar pengalaman Jokowi ketika menjabat sebagai Gubernur Jakarta.
 
Mantan Gubernur Jabar mengungkapkan bahwa pembicaraannya dengan Jokowi kebanyakan adalah bentuk nasehat. Sementara, Jokowi mengungkap isi pembicaraannya dengan Ridwan Kamil adalah seputar gagasan dan program yang akan diterapkan untuk Jakarta. 
 
Reporter: Romensy Augustino
 

(rns)

