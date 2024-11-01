Kebakaran melanda salah satu pabrik minyak goreng, Jumat (1/11/2024). Lokasi di Kawasan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.

Petugas damkar di lokasi masih berusaha memadamkan kobaran api. Kebakaran itu dilaporkan terjadi sekira pada pukul 06.00 WIB.

Terlihat, mobil pemadam silih berganti keluar masuk ke pabrik. Kebakaran juga berdampak terhadap arus lalu lintas di depan pabrik. Sebanyak 14 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Akira AW

