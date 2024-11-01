...

Pabrik di Bekasi Terbakar Hebat, 14 Unit Damkar Dikerahkan

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Jum'at 01 November 2024 11:12 WIB
Kebakaran melanda salah satu pabrik minyak goreng, Jumat (1/11/2024). Lokasi di Kawasan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.
 
Petugas damkar di lokasi masih berusaha memadamkan kobaran api. Kebakaran itu dilaporkan terjadi sekira pada pukul 06.00 WIB.
 
Terlihat, mobil pemadam silih berganti keluar masuk ke pabrik. Kebakaran juga berdampak terhadap arus lalu lintas di depan pabrik. Sebanyak 14 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. 
 
 
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: Akira AW

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

