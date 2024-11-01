Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil makan malam bersama Presiden Prabowo. Makan malam itu dilakukan di sebuah resto di Jalan Sabang, Jakarta Pusat.

Ridwan Kamil mengungkap nasihat Prabowo yang diberikan kepada dirinya. Dalam unggahan IG Story @ridwankamil, pertemuan itu dilakukan selama 1 jam. Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga mengungkap dirinya berdiskusi sejumlah hal.

Produser: Akira AW

(fru)

