...

Arab Saudi Rekrut Pelatih Anyar, Timnas Indonesia Harus Waspada?

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 31 Oktober 2024 13:10 WIB
A A A
Timnas Arab Saudi siap melanjutkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bawah arahan pelatih baru. Adalah Herve Renard yang kini menjadi juru racik The Green Falcon usai ditangani Roberto Mancini. Mancini didepak Federasi Arab Saudi karena dinilai gagal membawa timnasnya mentas di laga kualifikasi Piala Dunia. 
 
Hervi Renard bukanlah sosok baru bagi Timnas Arab Saudi. Sebelumnya pelatih asal Prancis ini pernah menangani The Green Falcon dari tahun 2019 hingga 2023.
 
Renard juga berjasa membawa Timnas Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar dan mengalahkan Argentina 2-1 pada laga pembuka. Ia dikontrak hingga April 2025, namun jika berhasil membawa timnasnya, opsi perpanjangan kontrak akan memungkinkan hingga Piala Asia 2027 mendatang.
 
Kehadiran Renard wajib diwaspadai Timnas Indonesia. Renard yang dulu menangani Timnas Maroko pernah menaklukkan Shin Tae-yong yang masih menjadi nakhoda Korea Selatan. Dalam laga persahabatan, Maroko sukses menaklukkan Korea Selatan 1-3.
 
Keduanya akan kembali bertemu dalam laga Indonesia kontra Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 19 November mendatang.
 
Mampukan Herve Renard membawa Arab Saudi comeback dan unggul atas Indonesia? Atau justru Shin Tae-yong dan kolega mampu meraih tiga poin di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta?
 
Produser: Febry Rachadi
 
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini