Timnas Arab Saudi siap melanjutkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bawah arahan pelatih baru. Adalah Herve Renard yang kini menjadi juru racik The Green Falcon usai ditangani Roberto Mancini. Mancini didepak Federasi Arab Saudi karena dinilai gagal membawa timnasnya mentas di laga kualifikasi Piala Dunia.

Hervi Renard bukanlah sosok baru bagi Timnas Arab Saudi. Sebelumnya pelatih asal Prancis ini pernah menangani The Green Falcon dari tahun 2019 hingga 2023.

Renard juga berjasa membawa Timnas Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar dan mengalahkan Argentina 2-1 pada laga pembuka. Ia dikontrak hingga April 2025, namun jika berhasil membawa timnasnya, opsi perpanjangan kontrak akan memungkinkan hingga Piala Asia 2027 mendatang.

Kehadiran Renard wajib diwaspadai Timnas Indonesia. Renard yang dulu menangani Timnas Maroko pernah menaklukkan Shin Tae-yong yang masih menjadi nakhoda Korea Selatan. Dalam laga persahabatan, Maroko sukses menaklukkan Korea Selatan 1-3.

Keduanya akan kembali bertemu dalam laga Indonesia kontra Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 19 November mendatang.

Mampukan Herve Renard membawa Arab Saudi comeback dan unggul atas Indonesia? Atau justru Shin Tae-yong dan kolega mampu meraih tiga poin di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta?

Produser: Febry Rachadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News