Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) ingin menyulap wajah Jakarta dengan standar lingkungan seperti di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. RK ingin kawasan di Jakarta banyak ditumbuhi pohon rindang dan sungai yang bersih.

Pembangunan kawasan-kawasan tersebut dapat dilakukan Pemprov dengan APBD dengan menggandeng pihak swasta. Kang Emil optimistis bisa mengubah Jakarta dalam waktu 5 tahun terlebih dengan pengalaman yang dimiliki.

Reporter: Riana Rizkia

(rns)

