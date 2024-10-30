...

Ada BPH, Menag Pastikan Persiapan Pelaksanaan Haji 2025 Tak Terganggu Transisi Organisasi

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Rabu 30 Oktober 2024 23:08 WIB
Menag Nasaruddin Umar menyambut baik adanya keberadaan Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
 
Nasaruddin Umar menegaskan persiapan penyelenggaraan ibadah haji seharusnya tidak ada masalah terkait adanya peralihan tugas persiapan pelaksanaan haji ke BPH.
 
Sebelumnya, Prabowo membentuk BPH yang dikepalai Irfan Yusuf, putra dari KH Yusuf Hasyim dan cucu pendiri NU KH Hasyim Asy'ari.
 
 
Reporter: Achmad Al Fiqri
 
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

