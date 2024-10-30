Menag Nasaruddin Umar menyambut baik adanya keberadaan Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Nasaruddin Umar menegaskan persiapan penyelenggaraan ibadah haji seharusnya tidak ada masalah terkait adanya peralihan tugas persiapan pelaksanaan haji ke BPH.

Sebelumnya, Prabowo membentuk BPH yang dikepalai Irfan Yusuf, putra dari KH Yusuf Hasyim dan cucu pendiri NU KH Hasyim Asy'ari.

Reporter: Achmad Al Fiqri

