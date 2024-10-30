Cawagub DKI Jakarta nomor urut 3, Rano Karno blusukan di Ulujami, Pesanggarahan, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024) sore. Bang Doel tampak disambut sekelompok suporter Persija Jakarta.

Dalam Kampanyenya, Bang Doel pun memaparkan sejumlah program andalannya berupa, KJP, KJMU, Kartu Lansia, CCTV hingga transportasi gratis bagi 15 golongan warga Jakarta.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Baca Juga:

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News