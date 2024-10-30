Calon Gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun mengungkap adanya pandemi baru yang akan kembali melanda dunia pasca Covid-19.
Dharma Pongrekun memprediksi pandemi baru akan terjadi di bulan Desember. Dirinya juga menyinggung penyakit mongkeypox yang mulai mewabah di berbagai negara, pasca pandemi Covid-19.
Sebelumnya, Pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana menghadiri agenda silaturahmi kebangsaan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Selasa (29/10/2024).
Reporter: Danandaya Arya Putra
