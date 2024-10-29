Timnas Jepang dikabarkan mengajukan pengunduran jadwal pertandingan jelang laga menghadapi Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, pada laga kelima ronde ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia akan kedatangan tamu raksasa Asia, Jepang. Namun, jelang pertandingan ini skuad asuhan Hajime Moriyasu itu punya satu permintaan.

Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga menyatakan bahwa PSSI menerima permintaan Federasi Sepakbola Jepang (JFA) untuk mengundurkan jadwal laga Timnas Indonesia melawan Jepang. Permintaan tersebut diajukan JFA agar laga yang rencananya digelar pada 14 November 2024 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, dapat dimundurkan satu hari menjadi 15 November 2024.

Disebut permintaan ini diinginkan karena Takefuso Kubo dan kawan-kawan punya masalah teknis dari segi persiapan dan pemulihan tim.

Host: Kevin Pakan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News