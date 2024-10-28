Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menghadiri deklarasi muda-mudi menyala Jakarta di Pos Bloc Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024) malam.

Acara dikemas sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pramono mengaku takjub atas kegiatan yang digagas kalangan Gen Z dan Milenial ini

Dihadapan ratusan muda-mudi pendukungnya Pramono Anung menegaskan Jakarta membutuhkan sosok pemimpin yang berani memutuskan bukan yang hanya berimajinasi.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

