Usap Kepala Ipda Rudy Soik di DPR, Kapolda NTT: Kamu Tetap Anak Saya

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Senin 28 Oktober 2024 21:00 WIB
Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Silitonga berbincang kepada Ipda Rudy Soik yang dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Polda NTT.
 
Kapolda NTT mengungkap Ipda Rudy Soik sempat terjerat OTT saat jam dinas bersama tiga oknum polisi. Keempatnya kepergok saling duduk berpasangan sambil menenggak minuman berakohol di tempat karoke.
 
Sebelumnya, Kapolda NTT RDPU bersama Komisi III DPR RI membahas PTDH Ipda Rudy Soik, Senin (28/10/2024).
 
Reporter: Achmad Al Fiqri
 

(rns)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

