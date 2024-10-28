Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Silitonga berbincang kepada Ipda Rudy Soik yang dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Polda NTT.
Kapolda NTT mengungkap Ipda Rudy Soik sempat terjerat OTT saat jam dinas bersama tiga oknum polisi. Keempatnya kepergok saling duduk berpasangan sambil menenggak minuman berakohol di tempat karoke.
Sebelumnya, Kapolda NTT RDPU bersama Komisi III DPR RI membahas PTDH Ipda Rudy Soik, Senin (28/10/2024).
Reporter: Achmad Al Fiqri
