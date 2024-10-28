Panglima TNI Agus Subiyanto menegaskan terus mengupdate kondisi keamanan jelang pelaksanaan Pilkada serentak.
Agus menyatakan setiap daerah mempunyai klasifikasi yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh terhadap metode pengamanan.
Panglima TNI memastikan akan bekerja sama dengan Polri dan Forkopimda masing-masing wilayah.
Sebagai Informasi, Pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Reporter: Nur Khabibi
