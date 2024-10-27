Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil mengatakan dia akan memperbanyak program makan bergizi gratis di Jakarta. Hal ini juga sejalan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, RK juga mengungkapkan visi misi lainnya mengawali debat diantaranya kepada lansia hingga disabilitas. Dia mengatakan akan ada program dokter keliling untuk mereka yang secara mobilitas terbatas.

Reporter : Achmad Al Fiqri

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News