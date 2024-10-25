...

10 Menteri Terkaya Prabowo-Gibran versi LHKPN, Bahlil Peringkat 5

Galuh Pandu, Jurnalis · Jum'at 25 Oktober 2024 14:15 WIB
Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan daftar menteri di Kabinet Merah Putih. Dari puluhan nama menteri Prabowo, beberapa dari mereka melaporkan harta kekayaan fantastis di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 
 
Wahyu Sakti Trenggono menjadi menteri terkaya di kabinet Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Sosok Wahyu kembali dipercaya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). 
 
Harta kekayaan Sakti Waktu Trenggono mencapai Rp2,6 triliun. Sejauh ini, hanya ada 3 menteri Prabowo yang hartanya menembus triliun. Berikut ini adalah daftar menteri terkaya Prabowo versi LHKPN.
 
