Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengungkap strateginya bersama Suswono menjelang debat kedua Pilkada Jakarta 2024.
Hal itu diungkap RK seusai menghadiri acara Silaturahmi Mubalig se-Jakarta di Kantor DPD I Partai Golkar, Jakarta, Jumat (25/10/2024).
Kang Emil menjelaskan, pelatihan public speaking menjadi fokus utama dirinya dan Suswono jelang debat pada Minggu 27 Oktober 2024.
Reporter : Riana Rizkia
Produser : Febry Rachadi
(rns)
