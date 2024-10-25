Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengungkap strateginya bersama Suswono menjelang debat kedua Pilkada Jakarta 2024.

Hal itu diungkap RK seusai menghadiri acara Silaturahmi Mubalig se-Jakarta di Kantor DPD I Partai Golkar, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Kang Emil menjelaskan, pelatihan public speaking menjadi fokus utama dirinya dan Suswono jelang debat pada Minggu 27 Oktober 2024.

Reporter : Riana Rizkia

Produser : Febry Rachadi

(rns)

