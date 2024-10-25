Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menegaskan bahwa hasil survei bukanlah penentu takdir kemenangan di Pilgub Jakarta.

Kang Emil menegaskan perbedaan hasil survei wajar saja terjadi karena metode dan responden yang digunakan setiap lembaga survei juga berbeda beda. Namun, Kang Emil menyebut bakal tetep bekerja keras hingga masa kampanye selesai, dan menjadikan hasil survei sebagai alat evaluasi diri.

Reporter: Riana Rizkia

(rns)

