Cagub DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bakal membuat program sarapan gratis bagi pelajar agar sejalan dengan makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo.

Program sarapan gratis disiapkan sebagai pelangkap makan bergizi gratis bagi pelajar di Jakarta. Sarapan gratis akan menggunakan dana APBD Jakarta.

Sebelumnya, Pramono Anung blusukan di wilayah Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat (25/10/2024).

Reporter: Muhammad Refi Sandi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News