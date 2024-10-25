Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung blusukan dan belanja masalah, Jumat (25/10/2024). Lokasi di RT 14 RW 6 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Pramono Anung mengenakan kemeja merah maroon dengan tulisan 'Tiga Menyala!'. Ia didampingi Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Charles Honoris dan sang anak Hanifah Fadhila. Ratusan warga Cengkareng Timur pun terlihat antusias dengan kedatangan Pramono Anung.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News