Anggota Polda NTT, Ipda Rudy Soik dipecat dengan tidak hormat usai mengungkap kasus mafia BBM. Rudy kini mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengajukan permohonan perlindungan. Rudy datang bersama tiga pengacaranya ke Kantor LPSK, Kamis (24/10).

Ipda Rudy Soik mengaku menerima sejumlah ancaman hingga teror, baik secara pribadi dan keluarga. Rudy menyebut sudah mencoba mencari perlindungan dan berusaha mengklarifikasi dengan jajaran pejabat utama (PJU) Polda NTT namun upayanya selalu gagal.

