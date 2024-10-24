Aksi perkelahian dua siswa SMP 1 Leuwigoong, Garut, Jawa Barat, menyebar luas di media sosial. Aksi tarung bebas itu berlangsung saat jam belajar. Mirisnya dua siswa yang berkelahi itu disaksikan puluhan siswa lainnya terjadi di sebuah lapang di belakang sekolah.

Pascakejadian, pihak sekolah mengambil langkah dengan memanggil para siswa yang berada dalam video tersebut. Pihak sekolah menyebut peristiwa itu kenakalan remaja yang iseng melakukan perkelahian antarsiswa dan sengaja direkam pada saat kejadian itu.

Siswa yang terlibat perkelahian kini mendapatkan sanksi disiplin dari sekolah. Kedua belah pihak sudah berdamai dengan menandatangani perjanjian tidak akan mengulangi kejadian serupa.

Kontributor: Ii Solihin

(fru)

