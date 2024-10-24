...

Viral, Aksi Perkelahian 2 Siswa SMP di Garut

Ii Solihin, Jurnalis · Kamis 24 Oktober 2024 13:32 WIB
Aksi perkelahian dua siswa SMP 1 Leuwigoong, Garut, Jawa Barat, menyebar luas di media sosial. Aksi tarung bebas itu berlangsung saat jam belajar. Mirisnya dua siswa yang berkelahi itu disaksikan puluhan siswa lainnya terjadi di sebuah lapang di belakang sekolah.
 
Pascakejadian, pihak sekolah mengambil langkah dengan memanggil para siswa yang berada dalam video tersebut. Pihak sekolah menyebut peristiwa itu kenakalan remaja yang iseng melakukan perkelahian antarsiswa dan sengaja direkam pada saat kejadian itu.
 
Siswa yang terlibat perkelahian kini mendapatkan sanksi disiplin dari sekolah. Kedua belah pihak sudah berdamai dengan menandatangani perjanjian tidak akan mengulangi kejadian serupa.
 
 
Kontributor: Ii Solihin

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

