Presiden Prabowo Subianto meminta menteri kabinetnya mengakui bahwa birokrasi di Indonesia terkenal ribet dan lambat. Prabowo menyebut banyak masyarakat yang menilai birokrasi di Indonesia dipersulit oleh pemerintahnya sendiri.

Prabowo pun meminta para menteri kabinet merah putih untuk segera memperbaiki birokrasi dan mempermudah masyarakat.

Video Editor: Muarif Ramadhan

Baca Juga:

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News