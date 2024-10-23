Presiden Prabowo meminta menterinya di Kabinet Merah Putih untuk yakin dengan program makan bergizi gratis. Prabowo mengaku masih mendengar beberapa orang yang meragukan progam makan bergizi gratis yang digagasnya.

Prabowo menegaskan jika ada yang tidak setuju dengan program makan bergizi gratis untuk keluar dari kabinet Merah Putih. Prabowo mengaku program makan bergizi gratis dapat diselesaikan dengan pengelolaan sumber daya yang baik.

Reporter: Raka Dwi Novianto

(fru)

