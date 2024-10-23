...

Pramono Anung Ungkap Dukungan Rakyat Membuat Elektabilitasnya Salip RK-Suswono

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Rabu 23 Oktober 2024 20:03 WIB
Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung meminta tim pemenangan tetap bekerja lebih keras untuk menjaga momentum usai hasil survei LSI merilis Pramono-rano Karno unggul dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono dengan 41,6%.
 
Pramono pun mengungkap naiknya elektabilitas berkat kebiasaannya untuk kampanye door to door dan membahas masalah yang dekat dengan warga. Sebelumnya, LSI merilis hasil survei yang menempatkan Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dengan dukungan 41,6%, Ridwan Kamil-Suswono dengan 37,4%, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat dukungan 6,6%, sementara 14,4% merupakan massa mengambang atau tidak menjawab.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
 
 

(fru)

