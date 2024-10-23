...

Elektabilitasnya Meroket, Rano Karno Optimis Menang 1 Putaran di Pilkada Jakarta

Felldy Utama, Jurnalis · Rabu 23 Oktober 2024 19:52 WIB
Paslon nomor urut 3 di Pilkada Jakarta 2024 Pramono Anung-Rano Karno memperoleh elektabilitas tertinggi pada hasil survei LSI terbaru. Elektabilitas Pramono-Rano mampu menyalip duet Ridwan Kamil-Suswono yang sebelumnya selalu menempati peringkat teratas.
 
Rano Karno mengaku bersyukur melihat elektabilitasnya yang terus meningkat. Bang Doel menyebut pencapaian ini sebagai bentuk apresiasi warga Jakarta.
 
Bang Doel memastikan hasil survei LSI akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras lagi di sisa masa kampanye. Sebelumnya, Cawagub Rano Karno berkampanye di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).
 
Reporter: Felldy Utama
 
 

(fru)

