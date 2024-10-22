Presiden Prabowo Subianto menyapa warga dari Kantor Kemhan di Jalan Merdeka Barat menuju ke Istana Negara, Selasa (22/10).

Momen itu terjadi setelah Prabowo menggelar upacara serah terima memorandum Menhan ke Sjafrie Sjamsoeddin.

Sjafrie nampak mengantar Prabowo ke Istana dengan menaiki kendaraan taktis maung. Masyarakat tumpah ruang di sepanjang Jalan Merdeka Barat untuk menyambut Prabowo Subianto keluar dari Kantor Kemhan

Reporter: Riana Rizkia

(rns)

