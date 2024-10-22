...

Tinggalkan Kemenhan, Prabowo dan Sjafrie Sapa Warga Naik Maung ke Istana

Riana Rizkia, Jurnalis · Selasa 22 Oktober 2024 19:09 WIB
Presiden Prabowo Subianto menyapa warga dari Kantor Kemhan di Jalan Merdeka Barat menuju ke Istana Negara, Selasa (22/10).
 
Momen itu terjadi setelah Prabowo menggelar upacara serah terima memorandum Menhan ke Sjafrie Sjamsoeddin.
 
Sjafrie nampak mengantar Prabowo ke Istana dengan menaiki kendaraan taktis maung. Masyarakat tumpah ruang di sepanjang Jalan Merdeka Barat untuk menyambut Prabowo Subianto keluar dari Kantor Kemhan
 
Reporter: Riana Rizkia
 

(rns)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

