Menko Polkam RI, Budi Gunawan menegaskan komitmennya memberantas judi online di Indonesia karena sudah sangat meresahkan.
Pemberantasan judi online harus dilakukan secara maksimal dan tajam tidak boleh main-main, sehingga dibutuhkan koordinasi dengan berbagai lembaga.
Budi Gunawan juga akan memerangi penyelundupan yang menyebabkan kebocoran-kebocoran kas negara
Reporter: Riyan Rizki Roshali
