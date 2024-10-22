...

Komitmen Berantas Judol dan Penyelundupan, Budi Gunawan: Tidak Boleh Main-Main

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Selasa 22 Oktober 2024 18:16 WIB
Menko Polkam RI, Budi Gunawan menegaskan komitmennya memberantas judi online di Indonesia karena sudah sangat meresahkan.
 
Pemberantasan judi online harus dilakukan secara maksimal dan tajam tidak boleh main-main, sehingga dibutuhkan koordinasi dengan berbagai lembaga.
 
Budi Gunawan juga akan memerangi penyelundupan yang menyebabkan kebocoran-kebocoran kas negara
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
 

(rns)

