Menko Polkam RI, Budi Gunawan menegaskan komitmennya memberantas judi online di Indonesia karena sudah sangat meresahkan.

Pemberantasan judi online harus dilakukan secara maksimal dan tajam tidak boleh main-main, sehingga dibutuhkan koordinasi dengan berbagai lembaga.

Budi Gunawan juga akan memerangi penyelundupan yang menyebabkan kebocoran-kebocoran kas negara

Reporter: Riyan Rizki Roshali

(rns)

