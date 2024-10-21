...

Mayor Teddy Resmi Dilantik Jadi Sekretaris Kabinet Merah Putih

Binti Mufarida, Jurnalis · Senin 21 Oktober 2024 17:39 WIB
Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Mayor TNI Teddy Indra Wijaya menjadi Sekretaris Kabinet Merah Putih, di Istana Negara, Senin (21/10/2024). 
 
Pelantikan dilaksanakan sekitar pukul 15.00 WIB bersamaan dengan pengambilan sumpah jabatan Wakil Menteri (Wamen) kabinet merah putih.
 
Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 143P tahun 2024 tentang pengangkatan Sekretaris Kabinet.
 
Reporter: Binti Mufarida
 

(rns)

