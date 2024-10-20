Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024-2029

Dilantiknya Prabowo-Gibran memunculkan berbagai harapan masyarakat terhadap program atau janji-janji politik Prabowo.

Salah satunya program makan bergizi gratis agar segera direalisasikan selama menjabat sebagai Presiden.

Reporter : Iqbal Dwi Purnama

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News