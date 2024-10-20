Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024-2029
Dilantiknya Prabowo-Gibran memunculkan berbagai harapan masyarakat terhadap program atau janji-janji politik Prabowo.
Salah satunya program makan bergizi gratis agar segera direalisasikan selama menjabat sebagai Presiden.
Reporter : Iqbal Dwi Purnama
Produser : Febry Rachadi
(rns)
