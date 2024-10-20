Presiden terpilih, Prabowo Subianto bertolak menuju Gedung MPR, Minggu (20/10/202024). Prabowo bakal menghadiri acara pelantikan Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia.

Prabowo berangkat pukul 08.54 WIB dari kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo berangkat bersama Ragowo Hediprasetyo Djojodhadikusumo. Sementara, anaknya Didit duduk di sebelahnya mengenakan jas rapih.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Produser: Akira AW

(rns)

