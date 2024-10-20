Gibran Rakabuming tiba di Gedung MPR, Senayan, Jakarta. Gibran akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Gibran tiba di Kompleks Parlemen, Jakarta, pukul 08.38 WIB, Minggu (20/10/2024). Gibran mengenakan setelan beskap Betawi dan didampingi istrinya Selvi Ananda.

Saat turun dari mobil, Gibran disambut oleh para pimpinan MPR. Dia kemudian menyalami satu per satu para pimpinan MPR itu. Gibran Rakabuming tiba terlebih dahulu dari Prabowo Subianto.

